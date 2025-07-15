«Протон-ПМ» ввёл в эксплуатацию испытательное оборудование на современном производстве в Новых Лядах
На предприятии «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») запущены новые испытательные стенды отечественного производства. Высокотехнологичное оборудование установлено на площадке в Новых Лядах и позволит увеличить пропускную способность комплекса, где тестируются агрегаты двигателя РД-191 для ракет-носителей семейства «Ангара».
В эксплуатацию введены три стенда. Два из них — пневмо- и гидроиспытательные — изготовлены челябинским ООО «Комтех-Инжиниринг». Первый предназначен для проверки сборочных единиц сжатым воздухом, второй — для тестирования деталей на прочность и герметичность с использованием воды под давлением. Третий стенд, созданный пермским ООО «Эл-Скада», позволяет проводить испытания воздушно-гелиевой смесью методами вакуумирования в барокамерах и «щупа». Новое оборудование расширяет возможности предприятия, в том числе за счёт тестирования крупногабаритных узлов, сообщаетпресс-служба «Протон ПМ».
Стенды оснащены автоматизированными системами управления, которые собирают и анализируют данные, обеспечивая наглядность процессов. Применение современных датчиков и минимизация механических манометров повышают точность измерений и снижают влияние человеческого фактора. Это позволит «Протон-ПМ» увеличить эффективность испытаний ключевых компонентов ракетных двигателей.
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