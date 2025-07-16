В Краснокаменске открылся новый аэропортовый терминал при поддержке Росатома

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В Краснокаменске (Забайкальский край) состоялось торжественное открытие нового пассажирского терминала аэропорта, построенного при поддержке Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Обновленный аэропорт обеспечит регулярное авиасообщение с Читой и другими регионами, повысив транспортную доступность для жителей юго-востока Забайкалья.

Новый терминал площадью 240 кв. метров способен обслуживать до 50 пассажиров в час. Здание возведено с учетом суровых климатических условий региона и оснащено современными системами безопасности и комфорта. Помимо строительства терминала, в рамках проекта выполнены масштабные работы по модернизации инфраструктуры: отремонтирована взлетно-посадочная полоса, обновлено ограждение и другие объекты аэропортового комплекса.

Запуск регулярных рейсов позволит жителям Краснокаменска и близлежащих территорий быстрее и удобнее добираться до краевого центра, что особенно важно для развития деловых, туристических и социальных связей в регионе. Проект реализован в рамках программы по улучшению транспортной инфраструктуры Забайкалья при участии Росатома, который ведет в Краснокаменске масштабную горнодобывающую деятельность, сообщает пресс-служба Росатом.

«Совместно с правительством Забайкалья и холдингом „Новапорт“ работаем над повышением транспортной доступности Краснокаменска в рамках мастер-плана развития города. Открыт новый терминал, завершён ремонт взлётно-посадочной полосы. Наша цель — обеспечить жителям „урановой столицы России“ удобные, доступные и безопасные перелёты в Читу и другие регионы на вместительных самолётах круглый год. Базовые условия созданы, продолжаем совместную работу», — сказал генеральный директор АО «Росатом Недра» Владимир Верховцев.

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