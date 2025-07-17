Архангельский водорослевый комбинат на треть увеличил выработку ключевой продукции

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Единственное в России предприятие глубокой переработки арктических водорослей подвело итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФКЦ) Архангельский водорослевый комбинат повысил выработку на 30%, c 0,87 до 1,13 кг на человека в час. Это позволяет предприятию значительно увеличить объем выпуска продукции и расширить долю продаж на российском рынке.

Комбинат сфокусировался на повышении эффективности производительности направления альгината натрия, который входит в состав выпускаемой продукции: косметики и БАДов, давая при этом основную долю выручки.

«Альгинат натрия, который мы выделяем из водорослей Белого моря, лежит в основе продуктов SNOW SEA. Для увеличения доли нашего бренда на российском рынке и масштабирования его присутствия в регионах страны необходимо было выявить ограничивающие проблемы на линии и быстро увеличить продуктивность, обучив сотрудников технологиям бережливого производства», — подчеркивает генеральный директор Архангельского водорослевого комбината Борис Этин.

Ключевыми решениями, внедренными рабочей группой, стали монтаж датчиков непрерывного контроля температуры, что позволило установить оптимальный диапазон температуры варки экстракции альгината в пределах 45-50°C. Данная мера полностью исключила случаи перегрева и существенно повысила качество конечного продукта. Параллельно были смонтированы автоматические дозаторы и счетчики воды с программным управлением для процессов варки альгината и промывки водорослей Это устранило проблему излишне густых составов и сократило количество фильтрационных циклов с 5,5 до 3 за одну варку. В ходе участия комбината в проекте ФКЦ было выявлено критическое оборудование, нуждающееся в донастройке. Это помогло продлить срок его эксплуатации и обеспечить постоянную загрузку.

Экономию времени удалось достигнуть благодаря реорганизации производственного пространства. Перенос фильтрационной ванны позволил сократить время подачи раствора. В результате продолжительность наполнения ванны уменьшилась в четыре раза — с 20 до 5 минут. Качество и вязкость экстракта альгината были повышены при модернизации системы охлаждения. Модернизированная система позволила снизить температуру охлаждаемого раствора экстракции с 14 градусов до 8 градусов, при этом вязкость стала постоянной на протяжении всего процесса.

Совершенствованием технологии производства продукции на комбинате не ограничились. Для трудового коллектива организовали конкурсы на тему: как улучшить и облегчить рабочий процесс на разных уровнях. Лучшей из инициатив, выдвинутых работниками предприятия, признана замена на трубопроводах реакторов стальных заглушек на запорную арматуру. Тем самым ручной труд аппаратчика был исключен, а время перегонки раствора экстракции альгината сокращено. Автора идеи поощрили, а его предложение уже реализуется.

Архангельский водорослевый комбинат

Внешняя пресс-служба

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