Крупнейший российский производитель строительно-дорожной техники группа UMG в рамках международной выставки Иннопром-2025 впервые представила отечественную снегоуплотнительную машину (ратрак) РТ-6, разработанную и изготовленную на предприятии «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЧСДМ).

РТ-6 — это первая отечественная снегоуплотнительная машина, готовая к серийному производству. Ратрак предназначен для формирования ровных и плотных поверхностей из снега, например, для подготовки лыжных трасс и других площадок для зимних видов спорта. Кроме того, машина может применяться для подготовки зимников, транспортировки различных грузов в условиях Арктики, а также на аэродромах и автодорогах для подготовки и поддержания качества снежного покрытия.

Масса ратрака составляет 6,3 тонны, он оснащен самым мощным двигателем в своем классе (6-цилиндровый ЯМЗ-536, 313 л.с.), а также самым вместительным топливным баком объемом 250 литров. Максимальная транспортная скорость составляет 24 км/ч, а скорость фрезерования — 16 км/ч.

Еще одна ключевая характеристика ратрака — возможность работы на уклонах до 35°, что позволяет использовать РТ-6 не только на лыжно-биатлонных, но и на горнолыжных трассах. На погрузочной платформе ратрака можно перевозить грузы общей массой до 1500 кг. В кабине предусмотрено место для перевозки одного пассажира, также на грузовой платформе возможна установка пассажирской кабины вместительностью до восьми человек.

«В этом году мы выпускаем опытную промышленную партию из 6 машин, а с 2026 года готовы будем начать серийное производство. У нас уже есть заказ на 15 ратраков, всего в год сможем выпускать не менее 40 таких машин. Прогнозируем хороший спрос, поскольку РТ-6 соответствует мировым стандартам в своем классе, по ряду ключевых показателей он превосходит зарубежные аналоги от ведущих производителей. Сейчас активно реализуется федеральная программа „Спорт — норма жизни“, которая включает в себя развитие зимних видов спорта, а это ­модернизация и строительство новых лыжных баз, лыжно-биатлонных комплексов. Наша машина идеально подходит для работы на этих объектах», — подчеркнул генеральный директор компании UMG Константин Николаев.

Ратрак, представленный на выставке, уже прошел опытную эксплуатацию на лыжной базе в г. Коркино Челябинской области, по ее итогам в конструктцию машины были внесены улучшения. На предприятии ЧСДМ в данный момент ведется сборка второго образца, который будет максимально приближен к серийному облику, в нем уровень локализации превысит 85%.

РТ-6 может комплектоваться пятью исполнениями переднего отвала шириной до 3,4 м. Задняя многофункциональная фреза также имеет пять вариантов исполнения, включая комплект для нарезки лыжни. Функционал машины может быть расширен за счет навесного оборудования — корзин, вил, захватов.

Кабина ратрака полностью соответствует требованиям ГОСТ ISO 3471-2015 (ROPS) и обеспечивает безопасность оператора во время эксплуатации. Опционально может быть дополнительная нижняя защита от механических повреждений двигателя и трансмиссии, топливного и гидравлического баков. Кабина РТ-6 устанавливается на виброизолирующих опорах, оснащена тепло- и звукоизоляцией, кондиционером и отопителем. Сиденья оператора и пассажира оснащены подогревом. Также предусмотрен предпусковой подогреватель двигателя, топливных и гидравлических линий.