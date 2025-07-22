Беспилотный катер для доставки гражданских грузов в сложных климатических условиях.

В арктической зоне прошло первое испытание безэкипажного дальноходного катера.

Беспилотный катер «Бриз» разработан в рамках президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Он способен совершать длительные переходы в условиях сурового арктического климата.

Во время тестового маршрута катер доставил 150 килограмм полезного груза от Архангельска до Соловецких островов. Весь путь занял 21 час и 9 минут, 95% которого судно шло в автономном режиме, участие оператора было только в момент отхода от пирса и швартовки в точке назначения. Катер будет доставлять спецгрузы в сложнодоступные места.

— Это первый в Арктической зоне рейс безэкипажного судна, и я рад, что Архангельская область становится пилотным регионом страны в развитии такого вида водного транспорта. Ставим цель развивать это направление, создавать новые рабочие места и укреплять тем самым экономику Архангельской области, — отметил губернатор региона Александр Цыбульский.

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