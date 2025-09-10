Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и сервис доставки «СДЭК» успешно провели эксперимент по доставке груза на остров в Сахалинской области. Автоуправляемый катер «Странник» успешно доставил посылки и вернулся обратно полностью в автономном режиме — почти 140 км по Татарскому проливу без участия экипажа.

Он отправился на сахалинский остров Монерон. Путь составил по 70 километров туда и обратно.

Команда следила за системами и телеметрией, готовая при необходимости взять управление на себя, но вмешиваться не пришлось.

Судно прошло в автономном режиме весь путь, выйдя на переходе на крейсерскую скорость 30 км/ч.

Катер успешно доставил медикаменты, средства связи, заказы с маркетплейсов и другие товары на необорудованный берег. За один рейс он может перевозить до 500 килограмм.