Логистика без человека: безэкипажный катер «Странник 575» прошёл ходовые испытания
Тонный грузовой беспилотник для внутренних водных путей подтвердил автономную навигацию, обход препятствий и устойчивость при потере связи; первым заданием станет доставка документов в труднодоступные районы Поморья.
В гражданской линейке логистических безэкипажных катеров Sitronics KT (входит в Sitronics Group) появилось второе судно — «Странник 575». Катер рассчитан на перевозку грузов по внутренним водным путям и прибрежным акваториям: длина корпуса 5,7 метра, грузоподъёмность до тонны, крейсерская скорость 50 км/ч.
Испытали его в Финском заливе на базе Приморской учебно-научной базы СПбГМТУ. Проверяли автономность и надёжность систем при потере связи и нестабильном сигнале, тестировали навигацию и автономное управление, оптический видеоанализ, движение по координатам и обход препятствий. Отдельно — остойчивость с грузом при разной загрузке, заход в гавань, удержание у причала и дистанционное управление.
Ключевая особенность катера — автономная навигационная система от ИТ-специалистов компании. Она позволяет работать без человека на борту: собирает и отображает навигационные данные, обстановку вокруг, курс и скорость других судов и другую информацию для безопасного движения. Оператор задаёт маршрут и может в любой момент перехватить управление.
Дальше катер отправится в Архангельскую область — возить избирательную документацию в отдалённые и труднодоступные местности. Это часть соглашения АФК «Система» с ЦИК России, которое подписалипредседатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Судно продемонстрировало высокую управляемость и устойчивость при выполнении маневров. Полученные разработчиками в ходе испытаний данные подтвердили соответствие характеристик судна проектным параметрам. Наш новый безэкипажный катер из серии „Странник“ для логистических задач готов к эксплуатации. В ближайшее время он будет доставлен в Архангельскую область для перевозки избирательной документации», — прокомментировал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.
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