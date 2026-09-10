Логистика без человека: безэкипажный катер «Странник 575» прошёл ходовые испытания⁠⁠

Тонный грузовой беспилотник для внутренних водных путей подтвердил автономную навигацию, обход препятствий и устойчивость при потере связи; первым заданием станет доставка документов в труднодоступные районы Поморья.

В гражданской линейке логистических безэкипажных катеров Sitronics KT (входит в Sitronics Group) появилось второе судно — «Странник 575». Катер рассчитан на перевозку грузов по внутренним водным путям и прибрежным акваториям: длина корпуса 5,7 метра, грузоподъёмность до тонны, крейсерская скорость 50 км/ч.

Испытали его в Финском заливе на базе Приморской учебно-научной базы СПбГМТУ. Проверяли автономность и надёжность систем при потере связи и нестабильном сигнале, тестировали навигацию и автономное управление, оптический видеоанализ, движение по координатам и обход препятствий. Отдельно — остойчивость с грузом при разной загрузке, заход в гавань, удержание у причала и дистанционное управление.

Ключевая особенность катера — автономная навигационная система от ИТ-специалистов компании. Она позволяет работать без человека на борту: собирает и отображает навигационные данные, обстановку вокруг, курс и скорость других судов и другую информацию для безопасного движения. Оператор задаёт маршрут и может в любой момент перехватить управление.

Дальше катер отправится в Архангельскую область — возить избирательную документацию в отдалённые и труднодоступные местности. Это часть соглашения АФК «Система» с ЦИК России, которое подписалипредседатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.