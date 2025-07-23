ОренКлип запустил первую в РФ линию приемки живой птицы
До сих пор подобные системы поставлялись только из-за рубежа, но теперь отечественные птицефабрики и мясоперерабатывающие предприятия получат полностью российское решение с высокой степенью локализации.
Непосредственно производство происходит на оренбургском заводе автоматизации и роботизации ООО «ОЗАР» — структурном подразделении компании «ОренКлип».
Автоматическая линия приема живой птицы "ОК-инжиниринг"
Эта линия подойдет крупным птицефабрикам и мясокомбинатам, которые стремятся к автоматизации производства. Она предназначена для:
— автоматической выгрузки ящиков с птицей из контейнеров;
— подачи ящиков с птицей на зону навески, где операторы размещают цыплят на конвейере для дальнейшей обработки;
— мойки, дезинфекции и сушки ящиков;
— мойки и сушки контейнеров;
— автоматической загрузки ящиков в контейнеры для дельнейшего использования.
Благодаря использованию этой линии, значительно сокращается количество необходимого персонала на этой операции.
Автоматическая линия приемки живой птицы "ОК-инжиниринг"
Данная продукция — аналог линии Anglia Autoflow. Сегодня доставка такого большого и сложного груза через границы недружественных государств полулегальным методом чревато значительными рисками, а также большими сроками поставок оборудования и запчастей. Производство же в Оренбурге дешевле, в разы сокращает сроки доставки и доступность сервисного обслуживания.
Кроме того, оборудование «ОренКлип» учитывает требования Минпромторга РФ, климатические особенности и российские нормы безопасности для пищевых производств.
Технические характеристики
Производительность: 12 000 голов/час (пиковая 13 500)
Длительность цикла: 7,5 минут
Ресурс оборудования: 10 лет (100 000 рабочих часов)
Энергопотребление: 85 кВт/час
Модульная конструкция позволяет адаптировать линию под любые производственные площади.
Базовая конфигурация: 32 метра в длину
Возможность масштабирования до 50 метров
Минимальная ширина проходов — 1,2 метра
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Автобусы НЕФАЗ для Оренбурга
«КАМАЗ» начал поставку автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Оренбу...ние заказчика, полностью закрыть контракт планируется до конца ноября.
-
Оренбург — город на границе Европы и Азии
Оренбург расположен почти в 1500 км от Москвы, а област...;занимает 33 место по численности населения среди всех городов России.
-
В Оренбурге начал работу новый центр управления процессами добычи «Газпром нефти»
«Газпром нефть» запустила Центр управления производством, котор...аботку сотен месторождений «Газпром нефти» по всей России.
Поделись позитивом в своих соцсетях