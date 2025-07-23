ОренКлип запустил первую в РФ линию приемки живой птицы

До сих пор подобные системы поставлялись только из-за рубежа, но теперь отечественные птицефабрики и мясоперерабатывающие предприятия получат полностью российское решение с высокой степенью локализации.

Непосредственно производство происходит на оренбургском заводе автоматизации и роботизации ООО «ОЗАР» — структурном подразделении компании «ОренКлип».

Автоматическая линия приема живой птицы "ОК-инжиниринг"

Эта линия подойдет крупным птицефабрикам и мясокомбинатам, которые стремятся к автоматизации производства. Она предназначена для:

— автоматической выгрузки ящиков с птицей из контейнеров;

— подачи ящиков с птицей на зону навески, где операторы размещают цыплят на конвейере для дальнейшей обработки;

— мойки, дезинфекции и сушки ящиков;

— мойки и сушки контейнеров;

— автоматической загрузки ящиков в контейнеры для дельнейшего использования.

Благодаря использованию этой линии, значительно сокращается количество необходимого персонала на этой операции.

Автоматическая линия приемки живой птицы "ОК-инжиниринг"

Данная продукция — аналог линии Anglia Autoflow. Сегодня доставка такого большого и сложного груза через границы недружественных государств полулегальным методом чревато значительными рисками, а также большими сроками поставок оборудования и запчастей. Производство же в Оренбурге дешевле, в разы сокращает сроки доставки и доступность сервисного обслуживания.

Кроме того, оборудование «ОренКлип» учитывает требования Минпромторга РФ, климатические особенности и российские нормы безопасности для пищевых производств.

Технические характеристики

Производительность: 12 000 голов/час (пиковая 13 500)

Длительность цикла: 7,5 минут

Ресурс оборудования: 10 лет (100 000 рабочих часов)

Энергопотребление: 85 кВт/час

Модульная конструкция позволяет адаптировать линию под любые производственные площади.

Базовая конфигурация: 32 метра в длину

Возможность масштабирования до 50 метров

Минимальная ширина проходов — 1,2 метра

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