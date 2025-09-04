Новый цех по первичной переработке птицы запустили на птицефабрике «Островная» в Сахалинской области
На птицефабрике «Островная» запустили новую линию по убою и переработке птицы, способной обрабатывать до 8000 голов в сутки. Современное российское оборудование обеспечивает полностью автоматизированный процесс.
Линия осуществляет полный производственный цикл: от оглушения и снятия оперения до разделки, упаковки и охлаждения продукции. Процесс переработки одной тушки — от забоя до помещения в холодильную камеру — занимает не более 90 минут, что позволит увеличить производительность предприятия почти в 1,5 раза.
