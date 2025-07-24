Начались работы по адаптации двигателя ПД-8 к самолету-амфибии Бе-200 Ростех, Промышленность, Авиация, Пд-8, Бе-200, Гражданская авиация © cs20.pikabu.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к адаптации авиационного двигателя ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200.

Этот двигатель изначально разрабатывался для ближнемагистрального лайнера SJ-100 и модификации Бе-200ЧС. В настоящее время новые «Суперджеты» с ПД-8 проходят сертификационные испытания, а два таких самолета уже совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский.

Бе-200, выпускаемый таганрогским предприятием Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), с 2003 года активно используется МЧС России для тушения природных пожаров. Самолет зарекомендовал себя как надежная машина, способная работать в сложных условиях, включая горную местность, сообщили в Ростех. Бе-200 применялся при ликвидации возгораний в Италии, Португалии, Греции, Турции и других странах. Его ключевая особенность — возможность забора 12 тонн воды за 15 секунд в режиме глиссирования, а также способность совершать взлет и посадку на водную поверхность.

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