Сборная России завоевала медали на Международной олимпиаде по лингвистике

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В Тайване подвели итоги 22-й Международной олимпиады по лингвистике. Все члены российской сборной завоевали медали на состязании.

Олимпиада проводится с 2003 года. Каждый участник решал по пять задач, после чего сборная выполняла общее объёмное задание.

Золотую медаль завоевала Екатерина Чуркина. Обладателями серебряной награды стали Михаил Никитин и Дарья Кукшинова, бронза у Елизаветы Дятловой. Подготовку к олимпиаде организовал Центр педагогического мастерства московского Департамента образования и науки.

В прошлом году лингвистический турнир проходил в Бразилии, в нём также участвовали и вошли в число победителей Екатерина Чуркина и Михаил Никитин.

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