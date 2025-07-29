Сборная России завоевала медали на Международной олимпиаде по лингвистике
В Тайване подвели итоги 22-й Международной олимпиады по лингвистике. Все члены российской сборной завоевали медали на состязании.
Олимпиада проводится с 2003 года. Каждый участник решал по пять задач, после чего сборная выполняла общее объёмное задание.
Золотую медаль завоевала Екатерина Чуркина. Обладателями серебряной награды стали Михаил Никитин и Дарья Кукшинова, бронза у Елизаветы Дятловой. Подготовку к олимпиаде организовал Центр педагогического мастерства московского Департамента образования и науки.
В прошлом году лингвистический турнир проходил в Бразилии, в нём также участвовали и вошли в число победителей Екатерина Чуркина и Михаил Никитин.
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