«Teplofor» запустил новую линию производства судовых паровых и термомасляных котлов в Ростове

© yugsn.ru

Российский завод котельного оборудования «Teplofor» запустил новую линейку корабельных паровых и термомасляных котлов в Ростове-на-Дону. Мощность устройств варьируется от 100 киловатт до 8 мегаватт. В стране на данный момент существует всего около двух заводов, способных выпускать котлы такой мощности и конструкции.

«На юге России нет компаний, способных выпускать мощные судовые котлы. В этом наше преимущество. Во всей стране всего несколько таких производителей. Большинство из них находятся в Санкт-Петербурге. Судовые котлы у нас никто не делает, кроме Питера», — рассказывает технический директор ООО «Новые технологии» Александр Яковлев.

© yugsn.ru

Компания — единственная в Южном федеральном округе, кто предлагает котлы большой мощности, начиная от 100 кВт. Это и есть главное отличие новой линии.

«В состав линейки корабельных котлов вошли 18 моделей паровых котлов разной мощности и 16 видов термомасляных. Нельзя сказать, что линейка готова выпускать только один вид котла. Нужно еще не забывать, что есть котлы разных габаритов, в зависимости от типа», — уточняет представитель фирмы.

После сертификации продукция станет доступна для покупателей со всего мира. За год планируется продать около 150 единиц судовых котлов.

«Для совершенствования линейки продукции компания постоянно дорабатывает чертежи и модернизирует котлы. Например, сейчас идет замена импортных деталей на отечественные, что позволяет улучшать качество и соответствовать требованиям рынка», — отмечает Александр Яковлев.

Это позволило дополнительно создать около 30 рабочих мест в городе.

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