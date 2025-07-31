«Уральские локомотивы» начинают производство двухсистемного электропоезда «Финист»

© geekko.co

Завод «Уральские локомотивы» получил сертификат, подтверждающий соответствие двухсистемного электропоезда «Финист» серии ЭС105 требованиям норм технического регламента Таможенного союза (ТР ТС). Сертификат выдан на 5 лет и действует до июля 2030 г. Его получение дает заводу возможность приступить к серийному производству новых электропоездов. Размер установочной серии составит 60 ед.

Электропоезд ЭС105 — вторая модификация в линейке «Финист», созданной на универсальной платформе и является двухсистемным — может работать как на постоянном, так и на переменном токе. Ранее приемочная комиссия, изучив документацию и результаты испытаний, подтвердила соответствие поезда техническим требованиям и одобрила выпуск установочной серии из 60 составов, сообщают в компании Уральские локомотивы.

© ulkm.ru

© ulkm.ru

© geekko.co

Двухсистемный поезд ЭС105 на базовой платформе «Финист» предназначен для эксплуатации на линиях, электрифицированных как на постоянном, так и на переменном токе. Он оснащен тяговым и вспомогательным оборудованием отечественного производства.

Использование таких поездов позволит сократить время перехода с одного рода тока на другой и увеличить количество прямых маршрутов.

В пятивагонном поезде — 386 мест для сидения. Выделены четыре места для пассажиров с ограниченной мобильностью. Сиденья оборудованы USB-разъемами для зарядки гаджетов. В вагонах установлена система микроклимата и обеззараживания воздуха. Поезд снабжен системой подсчета пассажиров на входе, предусмотрены места для провоза велосипедов, лыж и сноубордов, подъемники для маломобильных граждан. Яркость освещения в салоне регулируется (фото: «Уральские локомотивы»).

«Ввод в эксплуатацию на сети РЖД двухсистемных „Финистов“ ЭС105 позволит оптимизировать график пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок на участках, где необходим переход с одного рода тока на другой, а также даст экономию времени и ресурсов на таких маршрутах», — отметил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

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