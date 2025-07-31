«Росатом» внедряет роботов для сварки насосного оборудования АЭС
На производственной площадке ЦКБМ (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш») начали использовать роботизированную сварку при изготовлении ответственных узлов для атомных электростанций.
Один из таких роботов уже выполняет автоматическую сварку пятитонных проставок — ключевых элементов насосных агрегатов. Эти детали обеспечивают точную установку и надежную работу оборудования АЭС, сообщили в Росатом.
«Сварка проставок простая, но трудоемкая операция. При высоте изделия в 2 метра и диаметре 2,5 метра на проведение сварочных работ человеком на одном изделии требовалось более 100 часов. Робот с этой задачей справляется за 56 часов. При этом качество шва соответствует самым высоким требованиям иностранных заказчиков, что также снижает нагрузку на слесарный цех», — отметил руководитель лаборатории мехатроники и робототехники ЦКБМ Станислав Скворцов.
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