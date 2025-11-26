Компания «Современные транспортные технологии» (дистрибьютор Горьковского автозавода) объявила о старте продаж нового городского низкопольного автобуса Citymax 8 производства ПАЗа. Он разработан для маршрутов средней протяженности и соответствует требованиям программы «Доступная среда».

Вместимость автобуса составляет 32 пассажира. В салоне расположено 22 посадочных места: 19 основных сидений, установленных по ходу движения, и три откидных места на накопительной площадке. Еще одно дополнительное служебное место находится в кабине рядом с водителем.

Низкий уровень пола без ступеней на входе и широкая двухстворчатая дверь обеспечивают удобство для пассажиров и позволяют сократить время посадки и высадки на остановках. В салоне предусмотрена зона для размещения инвалидного кресла или детской коляски, оборудованная откидным подлокотником и кнопкой связи с водителем.

Низкая линия остекления наполняет салон естественным светом, а система «чистый пол» делает передвижение пассажиров более комфортным и облегчает уборку. Регулируемая задняя пневматическая подвеска обеспечивает прекрасную плавность хода и позволяет понижать уровень пола на остановках.

По желанию заказчика автобус может комплектоваться кондиционером, системой видеонаблюдения, автоинформатором с бегущей строкой, USB-зарядками, системой подсчета пассажиров, тахографом и другим оборудованием.

В движение Citymax 8 от Павловского автобусного завода (ПАЗ) приводится дизельным двигателем G51D экологического класса «Евро-5», который развивает 149,6 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Фильтр тонкой очистки топлива оснащен подогревом и датчиком уровня воды, что особенно важно для эксплуатации в регионах с холодным климатом.

Жидкостная система охлаждения двигателя дополнена автоматическим догревателем мощностью 30 кВт. С его помощью два 8-киловаттных жидкостных отопителя и два 6-киловаттных активных конвектора обеспечивают эффективный обогрев салона при любых погодных условиях.

Особое внимание при создании Citymax 8 уделено безопасности. Каркас кузова выполнен по схеме «замкнутый шпангоут», которая повышает устойчивость конструкции при возникновении ДТП и формирует прочный защитный контур вокруг пассажирского пространства. Снаружи силовой каркас закрыт панелями из композитных материалов, отличающихся низким весом и устойчивостью к коррозии.

Тормозная система с дисковыми механизмами на всех колесах и электронными ассистентами, включая ABS и ASR, повышает предсказуемость управления в сложных условиях. Светодиодная оптика улучшает заметность автобуса и обеспечивает водителю наилучшую видимость дороги в темное время суток.

Фото пресс-служба СТТ

