Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Великоросс 31 июля 2025, 21:01 12 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Тульской области открыли новый свиноводческий комплекс «Степной»

 © 1tulatv.ru

В Тульской области ввели в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс «Степной».

Комплекс построили по современной модели моноблока. Он включает в себя полный цикл производства от опороса до откорма и рассчитан на содержание 48 тысяч голов свиней. Предприятие может выпускать до 10,2 тысяч тонн свинины в год. На свиноводческом комплексе откроют 60 новых рабочих мест.

Правительством области также анонсировано создание в Тульской области нового образовательного кластера. Там будут воспитывать молодых профессионалов, которые смогут получить востребованную специальность в развивающейся современной отрасли сельского хозяйства.

 © 1tulatv.ru

 © 1tulatv.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: 1tulatv.ru
Тульская область
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,