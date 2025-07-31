В Тульской области открыли новый свиноводческий комплекс «Степной»

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В Тульской области ввели в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс «Степной».

Комплекс построили по современной модели моноблока. Он включает в себя полный цикл производства от опороса до откорма и рассчитан на содержание 48 тысяч голов свиней. Предприятие может выпускать до 10,2 тысяч тонн свинины в год. На свиноводческом комплексе откроют 60 новых рабочих мест.

Правительством области также анонсировано создание в Тульской области нового образовательного кластера. Там будут воспитывать молодых профессионалов, которые смогут получить востребованную специальность в развивающейся современной отрасли сельского хозяйства.

© 1tulatv.ru

© 1tulatv.ru

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