В Тульской области открыли новый свиноводческий комплекс «Степной»
В Тульской области ввели в эксплуатацию новый свиноводческий комплекс «Степной».
Комплекс построили по современной модели моноблока. Он включает в себя полный цикл производства от опороса до откорма и рассчитан на содержание 48 тысяч голов свиней. Предприятие может выпускать до 10,2 тысяч тонн свинины в год. На свиноводческом комплексе откроют 60 новых рабочих мест.
Правительством области также анонсировано создание в Тульской области нового образовательного кластера. Там будут воспитывать молодых профессионалов, которые смогут получить востребованную специальность в развивающейся современной отрасли сельского хозяйства.
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