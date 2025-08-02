В Прикамье открыли выезд с промузла «Осенцы»

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Запущено движение по новому выезду с крупнейшего в Прикамье промышленного узла «Осенцы» Пермского края. Двухполосная дорога соединила Нестюковский тракт с улицей Промышленной и прошла от деревни Устиново до промузла «Осенцы». Протяженность новой дороги — более 3,4 км.

Строительство новой дороги в районе узла Осенцы началось в 2022 году. Осенцовский промузел, расположенный в Пермском районе, занимает 200 га. Транспортный узел является одним из крупнейших в России. В настоящее время 46 предприятий региона производят здесь погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, строительных материалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования. По погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место в сети железных дорог, по общей погрузке — 23-е.

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