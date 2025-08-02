Полностью российский МС-21, SIM-чипы от ГЛОНАСС и 7-местный кроссовер T8 Tenet

Первый полностью импортозамещенный самолет МС-21 собран на Иркутском авиационном заводе. Новые Ми-8МТВ-1 получили пять российских авиакомпаний. «ГЛОНАСС» начинает производство первых отечественных SIM-чипов для мониторинга транспорта, беспилотников и передачи сигналов SOS. Главные промышленные новости — в обзоре «Россия Промышленная».

В этом выпуске:

0:00 — Вступление

0:06 — Новые Ми-8МТВ-1 получили пять российских авиакомпаний

0:46 — Первый полностью импортозамещенный МС-21 1:42 — Скоростной пассажирский катамаран «Форт Шанец»

2:14 — Первые отечественные SIM-чипы от «ГЛОНАССА»

2:52 — Полный цикл производства кроссовера Haval M6

3:13 — Первая модель Tenet — 7-местный кроссовер T8

3:57 — Lada Iskra (эконом версия)

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