22-летний челябинец вошёл в число лучших операторов ЧПУ России

Источник фото: пресс-службы ПАО "ЧКПЗ" (из домашнего архива М. Касьянова © www.chkpz.ru

Максим Касьянов, наладчик 6-го разряда Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), завоевал бронзовую медаль на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в номинации «Оператор станка с ЧПУ».

Финальные испытания прошли в Туле, где собрались 11 сильнейших специалистов из разных регионов России: Владимирской, Пермской, Смоленской, Тульской, Хабаровской, Челябинской областей, а также Республик Татарстан, Башкортостан и Чувашия. В упорной борьбе Максим, самый молодой участник финала, доказал, что мастерство определяется не только опытом, но и современными знаниями, точностью и целеустремлённостью.

В 22 года Максим Касьянов не только демонстрирует высочайший уровень работы на станках с ЧПУ, но и готовит новое поколение специалистов. Он является преподавателем Корпоративного университета ЧКПЗ и за время работы обучил более 600 сотрудников — операторов и наладчиков.

«Сегодня оператор станков с ЧПУ — одна из самых востребованных профессий в России, в этой специальности, по нашим данным, трудится порядка 700 тысяч человек на территории всей нашей страны. В течение ближайших пяти лет необходимо привлечь в профессию еще свыше 130 тысяч человек, запрос на грамотных и талантливых специалистов продолжает расти», — отметил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ, вручая награды.

Максим Касьянов выразил благодарность руководству предприятия за возможность представлять завод и регион на федеральном уровне:

«Без поддержки коллег и открытости руководства к участию в таких проектах этот результат был бы невозможен. Отдельное спасибо Екатерине Ивановне Крыгиной и коллегам — за веру в меня и создание всех условий для подготовки».

Екатерина Крыгина, директор Корпоративного университета ЧКПЗ: «Максим — не просто профессионал, а настоящий вдохновитель. Его успех — это сочетание таланта, трудолюбия и внутренней силы. Он гордость завода и всей отрасли. Впереди — новые вершины!».

Победа Максима Касьянова подтверждает: рабочие профессии — это престижно, перспективно и технологично. ЧКПЗ продолжает инвестировать в развитие кадрового потенциала, укрепляя статус одного из ведущих промышленных предприятий страны.

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