В Кировской области открылся цех по производству комбикормов
31 июля в Слободском районе состоялось открытие собственного цеха комбикормов ООО «Эко-ферма Ильинская». Это новый этап развития производства. Комбикормовый цех — это современный автоматизированный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, строительство которого началось в 2022 году. В строительстве цеха использовались только материалы российского производства.
Цех комбикормов производит до 5 тонн кормов в час, причем при необходимости можно менять рецептуру. Все оборудование автоматизировано. Данные выводятся на компьютер, и в режиме реального времени можно отслеживать, что происходит на производстве, оперативно управлять оборудованием. Это полностью покроет потребности поголовья, а излишки предприятие сможет продавать другим сельхозтоваропроизводителям.
https://vk.com/...-181773400_8046
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