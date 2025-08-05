ОСК передала заказчику пятое скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М»

© t.me

Судостроительный завод «Вымпел» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подписал акт приема-передачи пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Новое судно получило название «Феодосия» в честь крымского города. Это уже пятое судно данной серии, построенное на верфи.

«Феодосия» построена по заказу ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг оператору «Морские скоростные пассажирские перевозки». Судно успешно завершило ходовые испытания, подтвердив соответствие всем техническим требованиям. Российский Морской Регистр Судоходства выдал необходимые документы, разрешающие эксплуатацию, сообщили в ОСК.

Серия судов «Комета 120М» разработана для комфортных пассажирских перевозок в прибрежных акваториях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈