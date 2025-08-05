ОСК передала заказчику пятое скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М»
Судостроительный завод «Вымпел» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подписал акт приема-передачи пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Новое судно получило название «Феодосия» в честь крымского города. Это уже пятое судно данной серии, построенное на верфи.
«Феодосия» построена по заказу ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг оператору «Морские скоростные пассажирские перевозки». Судно успешно завершило ходовые испытания, подтвердив соответствие всем техническим требованиям. Российский Морской Регистр Судоходства выдал необходимые документы, разрешающие эксплуатацию, сообщили в ОСК.
Серия судов «Комета 120М» разработана для комфортных пассажирских перевозок в прибрежных акваториях.
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