В Липецке открылся центр амбулаторной реабилитации на базе обновлённой поликлиники

На базе поликлиники № 2 в Липецке начал работу новый центр амбулаторной реабилитации, соответствующий задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Попасть в центр можно по направлению врача — среди пациентов проходят реабилитацию в том числе ветераны специальной военной операции.

Центр предлагает комплекс восстановительных процедур, включая магнитотерапию, электротерапию, ультразвуковое и светолечение. Поликлиника, где разместился центр, недавно завершила капитальный ремонт. В рентген-кабинете установили три современных аппарата, позволяющих проводить полный спектр обследований. Результаты исследований теперь доступны пациентам в личном кабинете на портале госуслуг, а врачам — в единой медицинской информационной системе.

После ремонта в поликлинике также появилась служба неотложной помощи. Пациентов с острой болью или высокой температурой теперь принимают без предварительной записи — фельдшеры оказывают помощь сразу при обращении. Дополнительно у медработников появилась возможность выезда на дом, что поможет снизить нагрузку на терапевтов и сделать медицинскую помощь более доступной для жителей Липецка, сообщают Национальныепроекты.рф.

