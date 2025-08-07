В Перми открыт новый зоопарк

© permkrai.ru

6 августа состоялось торжественное открытие нового зоопарка в Перми.

Пермский зоопарк входит в пятерку самых больших по площади зоопарков России — 25 га. Вся инфраструктура построена с максимально приближенными условиями к естественной среде обитания. Новый зоопарк реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Генеральный директор Пермского зоопарка Юлия Шитова доложила о деятельности зоопарка в сохранении биоразнообразия. «Наш зоопарк — один из старейших в России, 1 августа ему исполнилось 92 года. Коллекция насчитывает более 3 тыс. особей 314 видов, 80% из них занесены в Красные книги. Приоритетом является обеспечение благополучия животных, сохранение и разведение редких видов. В частности, у нас большой опыт в сохранении и разведении краснокнижных снежных барсов и белых медведей. Сейчас в Российских зоопарках содержится 14 барсов. Шесть из них — из Пермского зоопарка. В прошлом году у ирбисов и белых медведей появилось потомство. Всего в прошлом году получено потомство от 132 видов», — рассказала она.

Новая территория зоопарка представляет собой современный комплекс, соответствующий международным стандартам содержания диких животных в неволе. Общая площадь природно-ландшафтного парка в 16 раз больше площади старого зоопарка.

Более 90 просторных вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей.

Уникальный проект озеленения насчитывает 50 видов деревьев и крупных кустарников и 47 000 многолетних цветов. В частности, высажено более 1000 хвойных деревьев (ели, сосна горная, можжевельник), и свыше 300 лиственных деревьев — березы, клены, лиственницы, ивы разных видов, сирень, черемуха, рябина, боярышник, яблони, груши.

В пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» перевезена большая часть животных: копытные, птицы, снежные барсы, тигр, львы, пума, полярные, серые и красные волки, капибары бурые медведи и другие хищники. К новому дому привыкают и животные, пополнившие коллекцию Пермского зоопарка недавно: бинтуронги Лика и Лева, мунтжаки, древесные дикобразы, мандрилы, гигантские муравьеды, грифы, туканы, хайлендский скот, гималайская медведица Мика.

Для удобства посетителей и приятных прогулок на территории расположена детская площадка с современным игровым комплексом, комнаты матери и ребенка, ресторан с традиционной Пермской кухней в современном исполнении, кафе и точки общественного питания.

