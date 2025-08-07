Кулебакский завод начал делать 3-тонные кольца для газовых турбин

© frprf.ru

В Нижегородской области на Кулебакском металлургическом заводе (входит в «Русполимет») начали выпускать крупные цельнокатаные кольца для газовых турбин ГТД-110М. Новые детали диаметром 4,5 метра и весом 3 тонны заменят сборные конструкции из нескольких десятков мелких элементов, что упростит производство и повысит надежность турбин.

Проект стоимостью 822 млн рублей реализован при поддержке Фонда развития промышленности, который выделил льготный заём в 651,5 млн рублей. Производственные мощности позволяют выпускать до 460 таких колец в год. Основной заказчик — рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн», производящее турбины ГТД-110М.

На полученные средства завод приобрел токарно-карусельные станки, закалочные комплексы и оборудование для контроля качества. Все используемые материалы — российского производства: углеродистые, нержавеющие и жаропрочные стали, сообщили в ФРП.

Помимо турбинных компонентов, завод продолжает выпускать кольцевые детали для других отраслей промышленности.

