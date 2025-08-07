Резервуары Группы ПОЛИПЛАСТИК используют для реконструкции водопроводав Ульяновской области

© www.polyplastic.ru

В рамках подпрограммы «Чистая вода» региональной программы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» реализуются проекты по обеспечению жителей качественной питьевой водой. С июня 2024 года подразделение Группы ПОЛИПЛАСТИК в Приволжском федеральном округе ведет поставки полимерной продукции для реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Базарный Сызган — административном центре муниципального образования «Базарносызганский район».

Одна из проблемных точек в каждом муниципальном образовании региона — водонапорные сети. В прошлом году для решения данной задачи в рабочем поселке были пробурены водозаборные скважины, подготовлена бетонная площадка для установки водяных резервуаров, поставлена станция водоочистки. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции водопровода, прокладывается линия электропередачи к новому водозабору, монтируется технологическое оборудование и устанавливается освещение. Кроме того, установлены распределительные колодцы. Весь комплекс работ планируется завершить в 2026 году.

К августу текущего года к месту проведения работ были отгружены четыре резервуара для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения диаметром 2200 мм объемом по 160 кубических метров каждый, а также аккумулирующий резервуар диаметром 2200 мм и 9,5 километров труб МУЛЬТИКЛИН ЭКО диаметром 110 и 160 мм. Продукция изготовлена на «Чебоксарском трубном заводе» (Чувашская Республика) и «Новомосковском заводе полимерных труб» (Тульская область) Группы ПОЛИПЛАСТИК.

Трубы МУЛЬТИКЛИН ЭКО имеют двухслойную конструкцию: наружный слой — из светостабилизированного черного ПЭ 100 — защищает трубы от воздействия УФ-излучения, внутренний слой — из натурального (неокрашенного) ПЭ 100 — обеспечивает высокую свариваемость. Отсутствие коррозии и длительный срок службы позволяют применять данный вид труб при строительстве водопроводных сетей.

Полимерные резервуары имеют особо прочную конструкцию с двойной стенкой и вертикальными ребрами жесткости, которые обеспечивают дополнительную безопасность. Емкости герметичны, устойчивы к смещениям грунта, внешним нагрузкам из-за промерзания почвы. Материал, из которого они производятся, не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации и не подвержен коррозии. Резервуары сохраняют все качества чистой питьевой воды неизменнными.

Поставки продукции подходят к финальной стадии.

Учитывая высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры в регионе, ее модернизация остается одним из приоритетных направлений работы. Работы по обновлению сетей будут вестись практически по всей области до 2030 года. Применение на объектах полимерной трубной продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК с улучшенными эксплуатационными характеристиками позволит реализовать программу модернизации инженерных коммуникаций Ульяновской области в короткие сроки и с высоким качеством.

