В Воронеже запустили стенд для испытания переходов между вагонами

Воронежский «Центр транспортной комплектации» (ЦТК) начал тестировать межвагонные переходы на новом собственном стенде. Это единственный в России комплекс, который может имитировать движение вагонов, в том числе в сложных и аварийных режимах.

Стенд позволяет проверять, насколько надежно работают переходы между вагонами в разных условиях. Это поможет улучшать их конструкцию и повышать безопасность. Оборудование собрано из российских материалов и комплектующих дружественных стран.

Для запуска стенда на предприятии подготовили отдельную площадку и наняли новых сотрудников. Разработка велась при поддержке Фонда развития промышленности. В будущем стенд планируют дорабатывать и расширять его возможности, сообщили в компании ГК КСК.

ЦТК производит переходы для разных видов транспорта и занимается их обслуживанием. У компании есть производства в Воронеже и Мытищах, где работают около 100 человек.

