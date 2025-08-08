В Воронеже запустили стенд для испытания переходов между вагонами
Воронежский «Центр транспортной комплектации» (ЦТК) начал тестировать межвагонные переходы на новом собственном стенде. Это единственный в России комплекс, который может имитировать движение вагонов, в том числе в сложных и аварийных режимах.
Стенд позволяет проверять, насколько надежно работают переходы между вагонами в разных условиях. Это поможет улучшать их конструкцию и повышать безопасность. Оборудование собрано из российских материалов и комплектующих дружественных стран.
Для запуска стенда на предприятии подготовили отдельную площадку и наняли новых сотрудников. Разработка велась при поддержке Фонда развития промышленности. В будущем стенд планируют дорабатывать и расширять его возможности, сообщили в компании ГК КСК.
ЦТК производит переходы для разных видов транспорта и занимается их обслуживанием. У компании есть производства в Воронеже и Мытищах, где работают около 100 человек.
