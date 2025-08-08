На заводе «ВЛП» в Харовске запустили новое оборудование

© vlp.eco

Группа компаний «ВЛП» продолжает обновление лесопильного завода в Харовске. В рамках модернизации введена в эксплуатацию вторая кромко-обрезная линия, а также обновлены линии сортировки сырых и сухих пиломатериалов.

Производственные процессы переведены под управление российским программным обеспечением, что повысило эффективность работы. Линии дополнены поштучными разобщителями досок, обеспечивающими более точную укладку пиломатериалов. Это позволит заводу увеличить объемы переработки сырья без снижения качества продукции, сообщает пресс-служба ГК ВЛП.

Особое внимание уделено улучшению упаковки: новые пошаговые податчики досок предотвращают смещение при формировании пакетов, снижая риск повреждений при транспортировке.

«Модернизация завода в Харовске — важный шаг в реализации стратегии ВЛП по развитию высокотехнологичного и устойчивого лесопильного производства. Вторая кромко-обрезная линия и современное оборудование не только увеличивают наши мощности, но и позволяют гарантировать высокое качество продукции. Наши клиенты теперь получают еще более ровные, аккуратные и готовые к использованию пиломатериалы, что укрепляет позиции ВЛП на внутреннем и внешних рынках», — прокомментировал управляющий директор деревообрабатывающего предприятия ВЛП в Харовске Дмитрий Орлик.

