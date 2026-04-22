Российские проекты за рубежом

ТМХ представил в Узбекистане новый электропоезд ЭП5Н с низким полом и скоростью до 160 км/ч

На международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте холдинг ТМХ показал перспективный электропоезд переменного тока ЭП5Н. Разработка предназначена для пригородных и межрегиональных перевозок и рассчитана на скорость до 160 км/ч.

Главная особенность новой модели — пониженный уровень пола во входной группе, который делает посадку и высадку пассажиров заметно удобнее. Поезд будет оснащён современным асинхронным тяговым приводом, системой предиктивной диагностики, видеонаблюдением и автоматическим подсчётом пассажиров. Количество вагонов в составе может варьироваться от 4 до 10.

Как отметили в ТМХ, внутреннее пространство планируется с акцентом на комфорт: широкие дверные проёмы (1250 мм) и герметичные межвагонные переходы (1200 мм), LCD-экраны, информационные табло, Wi-Fi, USB-зарядки для каждого пассажира, современные санузлы с пеленальными столиками, велопарковки и зарядки для электросамокатов.

Кабина машиниста спроектирована для управления без помощника: кресла с подогревом и пневмоподвеской, тепловые завесы, холодильник, микроволновая печь, чайник и подстаканник с подогревом и охлаждением.

Источник: tmholding.ru

  • Аlex М Аlex М22.04.26 12:49:45

    Видимо в том же конструктиве пойдет и водородный для Сахалина

    • Нет аватара altimo122.04.26 14:12:22

      Водородный это просто демонстратор технологий. Пока он не сможет и близко по стоимости стоять с электровозами и дизелями.

      • Нет аватара DimaY22.04.26 14:38:19

        Ну в чем-то Вы правы, но тут имеется ввиду то, что водородный поезд уже создан и именно в низкопольной концепции, сейчас проходит испытания, но в целом убираем топливный водородный элемент, ставим пантограф и получаем обычный электропоезд. А дизайн и вся элементная база уже готова. Большая часть регионов имеет пригородные платформы низкие и такая компоновка более удобна для пассажиров. Так же имеет перспективы для других стран с русской колеёй, например для Монголии. Чисто технически, ставим первым вагоном локомотив с электрогенератором и получаем дизельный вариант, но унифицированный по подвижному составу. Такой вариант для ЭД2П, по моему, уже есть, но он с высоким полом.

