ТМХ представил в Узбекистане новый электропоезд ЭП5Н с низким полом и скоростью до 160 км/ч
На международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте холдинг ТМХ показал перспективный электропоезд переменного тока ЭП5Н. Разработка предназначена для пригородных и межрегиональных перевозок и рассчитана на скорость до 160 км/ч.
Главная особенность новой модели — пониженный уровень пола во входной группе, который делает посадку и высадку пассажиров заметно удобнее. Поезд будет оснащён современным асинхронным тяговым приводом, системой предиктивной диагностики, видеонаблюдением и автоматическим подсчётом пассажиров. Количество вагонов в составе может варьироваться от 4 до 10.
Как отметили в ТМХ, внутреннее пространство планируется с акцентом на комфорт: широкие дверные проёмы (1250 мм) и герметичные межвагонные переходы (1200 мм), LCD-экраны, информационные табло, Wi-Fi, USB-зарядки для каждого пассажира, современные санузлы с пеленальными столиками, велопарковки и зарядки для электросамокатов.
Кабина машиниста спроектирована для управления без помощника: кресла с подогревом и пневмоподвеской, тепловые завесы, холодильник, микроволновая печь, чайник и подстаканник с подогревом и охлаждением.
