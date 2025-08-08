Пять новых электропоездов ЭП3Д прибыли на Дальний Восток

© t.me

В этом году парк железных дорог Дальнего Востока пополнился пятью современными электропоездами ЭП3Д, произведёнными на Демиховском машиностроительном заводе (в составе ТМХ). Новый подвижной состав оснащён всем необходимым для комфорта и безопасности пассажиров: крэш-системой, износостойкими сиденьями, системой микроклимата с обеззараживанием воздуха, USB-портами для зарядки, креплениями для велосипедов, надёжными багажными полками, просторными туалетами и местами для маломобильных пассажиров.

Шестивагонные поезда преодолели 9000 км по пути к месту эксплуатации. Обслуживать их будет пригородная компания «Экспресс Приморья». Два состава уже вышли на линии, ещё три готовятся к вводу в эксплуатацию при участии специалистов депо «Первая Речка» и представителей завода-изготовителя, сообщили в ТМХ.

С появлением новых электропоездов общее количество составов ЭП3Д в Приморье достигнет 16. Каждый поезд рассчитан на 586 пассажиров, а срок его службы составляет 40 лет.

