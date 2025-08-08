«Калашников» представил новую модульную разгрузочную систему МРС 2.0
ООО «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») разработало усовершенствованную модульную разгрузочную систему МРС 2.0, предназначенную для современных боевых условий. Новинка создана с учетом опыта специальной военной операции и позволяет гибко адаптировать защиту и снаряжение под конкретные задачи, включая скрытное передвижение, длительные марши и ближний бой.
МРС 2.0 заменяет несколько типов бронежилетов, включая низкопрофильные модели, жилет НРС и «Корсет плюс», сохраняя при этом высокий уровень защиты. Система отличается сниженным весом при повышенных защитных характеристиках и улучшенной эргономикой на основе опыта эксплуатации предыдущих версий МРС и комплекта «Стрелок». В новой разработке расширена зона противоосколочной защиты, обеспечена совместимость с современными тактическими рюкзаками, применена телескопическая система распределения нагрузки для повышения комфорта при длительном ношении, сообщили в Калашникове.
«МРС 2.0 — это эволюция индивидуальной бронезащиты, где главный акцент сделан на универсальность, удобство и надежность. Система позволяет бойцу оперативно менять конфигурацию в зависимости от задачи, не теряя в защитных свойствах», — отметили в «Триаде-ТКО». Разработка уже вызвала интерес у силовых структур и подразделений специального назначения. Серийное производство системы планируется начать в ближайшие месяцы.
