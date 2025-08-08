В Тверской области открыли движение по новой развязке на 385-м км трассы М-11

© karavantver.ru

В Валдайском сельском поселении Бологовского муниципального округа Тверской области завершено строительство транспортной развязки на 385 км скоростной трассы М-11 «Нева». Торжественный запуск движения автомобилей по новому объекту состоялся в преддверии Дня строителя.

На новой развязке созданы все условия для безопасного и комфортного проезда автомобилей. Для разделения встречных потоков автомобилей обустроена разделительная полоса. При строительстве транспортной развязки в общей сложности было уложено 18 тыс. тонн асфальтобетона, смонтировано 9,4 км металлического барьерного ограждения, нанесено 14,4 км горизонтальной разметки. Для безопасности автомобилистов в темное время суток установлено 143 опоры наружного освещения. В пиковые дни на объекте было задействовано более 250 человек и 80 единиц техники.

На подъезде к развязке Росавтодором проведен ремонт автодороги М-10 «Россия» на участке Валдай — М-11 «Нева».

Трасса М-11 — важнейший элемент международных транспортных коридоров «Север — Юг», «Запад — Восток» и «Европа — Западный Китай», которые берут начало в Санкт-Петербурге. Новая транспортная развязка даст удобный выезд на трассу для жителей и гостей двух городов — Валдая и Боровичей, а также десятков сельских поселений. Кроме того, это дополнительная связь с перспективными туристическими маршрутами Валдая.

