В Свердловском Ирбите открыт детский технопарк «Кванториум»
В Свердловском Ирбите запустили детский технопарк «Кванториум». Он уже четырнадцатый по счету на Среднем Урале.
Кванториум оснащен современными лабораториями, зонами для обучения и отдыха, лекторием, комнатой питания, гардеробом и административными помещениями. В нем ежегодно порядка 600 ребят в возрасте с 11 лет получат доступ к высокотехнологичному оборудованию и смогут воплощать идеи: от создания виртуальной реальности до проектирования умных ферм.
Кванториум будет работать по восьми направлениям: нано, агро, хайтек, авто, IT, VR/AR, дизайн, медиа.
