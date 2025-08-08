© mos.ru

Электродепо «Столбово» расположено в районе Коммунарка (ТиНАО) между Ивановским прудом и улицей Василия Ощепкова — с южной стороны автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Это первое электродепо, построенное в ТиНАО.

На участке площадью 15,8 гектара возведено более 50 зданий и сооружений общей площадью около 100 тысяч квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы с камерой мойки составов, мотодепо с ремонтно-строительным участком, инженерный корпус, диагностический пост (комплекс с системой автоматического обмера колесных пар на ходу), административно-бытовой корпус и другие. Длина путей депо превысила 12 километров.

Электродепо оснастили современным оборудованием, которое позволит качественно и эффективно обслуживать составы.

В административном здании есть столовая на 144 места. Комнаты отдыха локомотивных бригад организованы по типу гостиничных номеров с размещением в одном блоке с санузлом.

Медицинская служба включает кабинет предрейсовых осмотров, кабинет врача, процедурную, прививочный кабинет, кабинет медицинского психолога и комнату восстановительных мероприятий.

В здании также разместили спортивный и тренажерный залы с кабинетом инструктора по физической культуре, актовый зал и хозяйственные помещения (прачечная, гладильная, помещения для хранения спецодежды).

Выезд и заезд подвижного состава на Троицкую линию из электродепо «Столбово» будет осуществляться по соединительной ветке за станцией «Новомосковская». С Сокольнической линией электродепо «Столбово» соединено тремя ветками от перегонных тоннелей со стороны станций «Потапово» и «Новомосковская», что позволит выдавать составы сразу в обе стороны.

Основные технические характеристики электродепо «Столбово»:

— вместимость — 33 канавы;

— ночной отстой — 29 составов по восемь вагонов;

— мойка — 16 составов в сутки;

— эксплуатационное обслуживание — 27 составов в сутки;

— техническое обслуживание — три состава в сутки;

— обточка колесных пар (ТО-4) — шесть вагонов в сутки;

— текущий ремонт (ПР-1, ПР-2) — 36 составов в год.

В первые годы работы электродепо «Столбово» будет обслуживать поезда Троицкой линии метро.

Сегодня это самая молодая линия метро: 15,5 километра путей, семь станций и две пересадки — на Большую кольцевую и Сокольническую линии. Их открытие улучшило транспортное обслуживание около 900 тысяч горожан. Благодаря Троицкой линии снизилась нагрузка на южные участки Калужско-Рижской и Сокольнической линий метро, а также на улицы, расположенные недалеко.

Подвижной состав Троицкой линии состоит из поездов современной серии «Москва-2024». До открытия депо «Столбово» их временно обслуживало электродепо «Замоскворецкое» 1969 года постройки, мощности которого теперь будут высвобождены для обслуживания подвижного состава Большой кольцевой линии.

В дальнейшем, после ввода электродепо «Троицкое», на Сокольническую линию метро планируется переключить депо «Столбово». Эта линия длиной 46,4 километра с 27 станциями является одной из самых протяженных в столичной подземке — ежедневно ею пользуются свыше 700 тысяч пассажиров.

Более 70 процентов вагонов красной ветки — составы современного поколения «Москва» и «Русич». Их обслуживают электродепо «Северное» (1935 года постройки) и «Черкизово» (1990 года постройки), расположенные в северной части города.

Старейшее в Москве депо «Северное» обслуживает пятивагонные поезда серии «Русич» и семивагонные серии «Номерные». Эксплуатацию современных восьмивагонных составов «Москва» осуществляет депо «Черкизово». Дополнительные вагоны в поездах Сокольнической линии начали появляться с 2018 году, до этого по линии курсировали только составы из семи вагонов.

Передача электродепо «Столбово» в состав Сокольнической линии позволит продолжить обновление поездов и, соответственно, повысить комфорт перевозки пассажиров, а также увеличить число пассажирских мест.

