Студенты СПбГУ завоевали первое место на Международной студенческой олимпиаде по математике

© spbu.ru

Команда Санкт‑Петербургского университета завоевала первое место на 32‑й Международной студенческой олимпиаде по математике IMC‑2025, завершившейся в болгарском городе Благоевград. В интеллектуальном состязании приняли участие свыше 430 студентов, представляющих более 50 ведущих университетов со всего мира.

В этом году абсолютным чемпионом олимпиады стал будущий бакалавр, обучающийся по направлению «Математика» Максим Туревский, набравший максимально возможные 100 баллов. Студент уже третий год подряд поднимается на высшую рейтинговую строчку, не оставляя соперникам ни единого шанса. В десятку лучших участников также вошли Роман Кузнецов и Павел Прозоров, ставшие обладателями большого первого приза олимпиады. Кроме того, первого приза были удостоены Эльдар Хисамутдинов, Алексей Билоус, Максим Дудкин, Сергей Архипов и Илья Смирнов.

Универсанты продемонстрировали высокий уровень знаний, набрав 355 баллов и уверенно завоевав золото одного из самых престижных математических соревнований. Нынешняя победа команды стала не только лучшим результатом среди всех участников, но и значительно улучшила прошлогодний показатель — на целых 30 единиц. Студенты СПбГУ обошли сильных конкурентов из Польши, Швейцарии, Беларуси, Кипра, Нидерландов, Чехии, Венгрии и других стран, а также опередили соотечественников из МФТИ и Новосибирского государственного университета, которые вошли в топ‑15 лучших команд олимпиады.

Этот триумф — уже шестая победа команды СПбГУ на Международной олимпиаде по математике, подтверждающая лидирующие позиции Университета в мировом рейтинге математического образования. Ранее студенты поднимались на высшую ступень пьедестала почета в командном зачете в 2015, 2018, 2021, 2023 и 2024 годах. При этом успехи универсантов не ограничиваются только командными результатами: в 2022 году двое математиков Санкт‑Петербургского университета завоевали золотые медали в индивидуальном зачете, решив все предложенные задачи на максимальный балл.

В течение двух дней участники олимпиады решали 10 сложнейших задач (по пять задач в день) по различным разделам математики: алгебре, анализу (в том числе комплексному), комбинаторике и геометрии. Объективность соревнований обеспечивается особой системой подсчета результатов: командный зачет определяется по сумме трех лучших индивидуальных результатов и среднего балла всех участников команды. Такой подход позволяет справедливо сравнивать команды с разным количеством участников и выявлять действительно сильнейших.

Подготовкой команды к олимпиаде занимались профессор СПбГУ, руководитель группы Федор Петров и его заместитель, аспирант Михаил Иванов. Их многолетний опыт и глубокое понимание тонкостей математического образования сыграли ключевую роль в достижении столь высоких результатов. Как отметил Федор Владимирович, комментируя успех команды, одним из главных факторов является традиционно высокий уровень абитуриентов, поступающих в Университет. Он подчеркнул, что студенты с первого курса погружаются в сложную и насыщенную программу по основным математическим дисциплинам, где большое внимание уделяется именно практическому решению задач, что и закладывает фундамент для будущих побед.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈