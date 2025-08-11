В Ижевске открылся уникальный учебный центр для операторов дронов от «Калашникова»

© t.me

Концерн «Калашников» сделал важный шаг в подготовке специалистов будущего — в Ижевске начал работу новый Центр обучения операторов беспилотников. Теперь любой желающий сможет освоить профессиональное управление дронами под руководством опытных наставников.

Мы получили официальную лицензию на образовательную деятельность, а наши преподаватели — действующие операторы с реальным боевым опытом, многие вернулись из зоны спецоперации, рассказали в Калашникове

Центр в первую очередь будет готовить военных — тех, кого командование направит на переподготовку прямо из зоны боевых действий. Также здесь смогут обучаться сотрудники Пограничной службы, Росгвардии и других силовых структур.

Обучение будет очным и платным, но организаторы уверены: эти вложения окупятся.

