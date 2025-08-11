В Туве завершен капитальный ремонт школы в селе Бора-Тайга в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

© rtyva.ru

В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в общеобразовательной школе села Бора-Тайга Сут-Хольского района завершен капитальный ремонт. Всего в этом году в Республике Тыва модернизируется шесть сельских школ.

В школе села Бора-Тайга заменены кровля, окна и двери, полностью обновлены системы водоснабжения и отопления, отремонтирован спортзал. Также начались поставки новой мебели и современного оборудования.

Ремонтные работы стартовали 1 апреля и выполнены подрядчиком в установленные сроки. Кроме внутренних работ, благоустроена прилегающая территория, сообщает пресс-служба Правительства Республики Тыва.

Параллельно капремонт продолжается еще в пяти сельских школах Тувы: в поселке Хову-Аксы, селах Чыргаланды, Сукпак, Аксы-Барлык и Кызыл-Даг. Общий объем финансирования работ составляет около 300 млн рублей.

