В Подмосковье запущено серийное производство инновационных логистических роботов

Компания «КОМИТАС» на своем предприятии в Солнечногорске завершила разработку и начала серийный выпуск новых логистических роботов, созданных в рамках совместного научно-исследовательского проекта с Минпромторгом РФ.

Уже в 2025 году 60 роботов успешно прошли испытания на складах потенциальных заказчиков, подтвердив свою эффективность. Компания готова увеличить производство до 2000 единиц в год в зависимости от рыночного спроса.

Новые роботы предназначены для сортировки грузов и обладают модульной конструкцией, что позволяет адаптировать их под различные задачи логистических центров, сообщает Министерство Инвестиций Промышленности и Науки РФ.

«КОМИТАС» располагает двумя производственными площадками в Московской области общей площадью 9,5 тыс. кв. м, где выпускаются конвейерные системы, сортировочные комплексы и роботизированные решения. Основное производство находится в Солнечногорске, дополнительное — в индустриальном парке «Есипово».

"Наши логистические роботы — это результат многолетней работы в области автоматизации складов. Они сочетают в себе модульность, масштабируемость и высокую производительность, что делает их востребованными в условиях растущего спроса на умную логистику", — сообщил акционер компании «КОМИТАС» Давит Манукян.

Компания рассматривает возможность расширения на площадке ОЭЗ «Ступино Квадрат», где планирует организовать производство роботизированных систем хранения на 3D-шаттлах и высотных кранах-штабелерах.

«КОМИТАС» является российским производителем и системным интегратором в области складской и производственной логистики, разрабатывающим собственное программное обеспечение для управления процессами автоматизации. В продуктовую линейку компании входят конвейерные системы, сортировочные комплексы и роботизированные платформы.

