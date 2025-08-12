Мобильный сварочный комплекс на РЖД работает с помощью электростанции ТСС

Дизельная электростанция ТСС в составе мобильного комплекса для контактной сварки рельсов © pics.rbc.ru

Электростанция ТСС мощностью 400 кВт интегрирована в машину с мобильным контейнерным комплексом, предназначенным для контактной стыковой сварки рельсов. Станция, используемая заказчиком ранее, была подобрана некорректно и не справлялась с нагрузкой — в работе машинного сварочного комплекса происходили частые сбои, которые усложняли и замедляли сварочные работы.

Заказчик обратился с запросом подбора дизель генераторной установки, которая будет интегрирована в машинный сварочный комплекс. Мобильная конструкция используется для сварки рельсов железнодорожных путей направлений Москва, Нижний Новгород и других регионов. Эти работы являются важным этапом в программе развития высокоскоростных магистральных маршрутов в нашей стране.

Дизельная электростанция ТСС в составе мобильного сварочного комплекса на РЖД © pics.rbc.ru

При работе с рельсами используется контактная стыковая сварка, которая характеризуется сильными скачками в напряжении. Для бесперебойной подачи электроэнергии необходимо правильно произвести расчет потребляемой мощности, а также доработать дизельную установку.

Для решения задачи по обеспечению электроэнергией сварочного машинного комплекса мощностью 500 кВА технологическим конструкторским отделом ГК ТСС была подобрана дизельная электростанция TFi 550TS. Номинальная мощностью установки 400 кВт или 500 кВА, что подходит под требования КСМ.

Бесперебойную подачу энергии будут обеспечивать качественные итальянские компоненты, находящиеся в основе ДГУ — двигатель марки FPT (Iveco), бесщеточный синхронный альтернатор Mecc Alte, контроллер Lovato.

Двигатель отличается максимальной мощность 459 кВт, минимальным уровнем шума и относительно небольшими габаритами. Станция будет интегрирована в состав мобильного сварочного комплекса, поэтому ее размеры и уровень шума являлись важными показателями.

Надежное питание сварочного комплекса будет обеспечиваться дополнительными функциями станции. Проектировщики ГК ТСС предложили использовать в конструкции дизельной установки синхронный бесщеточный генератор Mecc Alte с функцией MAUX, рассчитанный на 400 кВт. Технология MAUX позволяет станции работать с повышенной на 300% нагрузкой в течение 20 секунд. Контактная стыковая сварка создает так называемое «короткое замыкание», с которым MAUX отлично справляется.

Дизельная электростанция ТСС на базе двигателя FTP Iveco © pics.rbc.ru

Система впрыска топлива common rail позволяет подавать дизельное топливо под давлением, увеличивая скорость ответа на подаваемую нагрузку и общую эффективность работы двигателя.

Управление комплексом осуществляется прямо из кабины мобильного комплекса, что удобно для оператора.

Помимо качественно подобранной под параметры КСМ станции, заказчиком были отмечены быстрые сроки реализации проекта и комфортные условия работы. Более 20 000 м2 производственных площадей гарантируют наличие широкого ассортимента оборудования на складском комплексе ГК ТСС.

Для приема готового оборудования заказчик посетил производственный комплекс ГК ТСС в Ивантеевке, где провел тестовые испытания при помощи сотрудников нашей компании.

Дизельная электростанция ТСС на испытаниях в Ивантеевке © pics.rbc.ru

Более 15 комплектов контрольных образцов были использованы для проверки работы станции.

Образцы сварочных швов на испытаниях мобильного комплекса на базе дизельной электростанции ТСС © pics.rbc.ru

Образцы сварочных швов на испытаниях мобильного комплекса на базе дизельной электростанции ТСС мощностью 400 кВт (двигатель FTP IVECO)

Техническим конструкторским отделом ГК ТСС была подобрана и сконструирована дизельная электростанция для интеграции в машинный сварочный комплекс мощностью 500 кВА. Станция будет способствовать бесперебойной работе КСМ при проведении контактной стыковой сварки рельс. По итогам тестов заказчик был доволен дизель генераторной установкой, подобранной под параметры сварочного комплекса.

