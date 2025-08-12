«Вологодские машины» собрали цистерну по индивидуальному заказу
Компания ООО «Вологодские машины» продолжает подтверждать свою репутацию надежного производителя спецтехники, выполняя даже самые нестандартные пожелания заказчиков. На этот раз специалисты предприятия создали полуприцеп-цистерну объемом 26 000 литров на трехосной подкатной тележке, полностью соответствующую индивидуальным требованиям клиента.
Особенность изделия заключается в нестандартном объеме 26 000 л с соблюдением норм нагрузки на оси, а также увеличенном количестве секций — 5 штук для оптимальной разбивки. Основные элементы конструкции, включая емкость, опоры, бандажи и крепления, выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
Цистерна оснащена пятью донными клапанами с ручным управлением сверху, люками с дыхательным клапаном из нержавеющей стали, а также удобной рабочей площадкой, расположенной с левой стороны на заниженной высоте для комфортного обслуживания. Дополнительные удобства обеспечивают складываемый поручень из нержавеющей стали высотой 800 мм, который поднимается без опускания лестницы, и алюминиевые колесные диски на шасси полуприцепа, сообщили на предприятии.
