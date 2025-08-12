«Вологодские машины» собрали цистерну по индивидуальному заказу

© www.vologdamash.ru

Компания ООО «Вологодские машины» продолжает подтверждать свою репутацию надежного производителя спецтехники, выполняя даже самые нестандартные пожелания заказчиков. На этот раз специалисты предприятия создали полуприцеп-цистерну объемом 26 000 литров на трехосной подкатной тележке, полностью соответствующую индивидуальным требованиям клиента.

Особенность изделия заключается в нестандартном объеме 26 000 л с соблюдением норм нагрузки на оси, а также увеличенном количестве секций — 5 штук для оптимальной разбивки. Основные элементы конструкции, включая емкость, опоры, бандажи и крепления, выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Цистерна оснащена пятью донными клапанами с ручным управлением сверху, люками с дыхательным клапаном из нержавеющей стали, а также удобной рабочей площадкой, расположенной с левой стороны на заниженной высоте для комфортного обслуживания. Дополнительные удобства обеспечивают складываемый поручень из нержавеющей стали высотой 800 мм, который поднимается без опускания лестницы, и алюминиевые колесные диски на шасси полуприцепа, сообщили на предприятии.

