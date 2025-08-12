«Мыши и мухи полетят в космос: на Байконуре готовится запуск биоспутника „Бион-М“»

© t.me

20 августа с космодрома Байконур стартует ракета «Союз-2.1б» с уникальным научным спутником «Бион-М» № 2. Сейчас аппарат уже заправлен топливом и готов к запуску.

На борту спутника отправится необычный экипаж: лабораторные мыши, мухи-дрозофилы, растения, микроорганизмы и даже эксперименты, подготовленные школьниками. Главная цель миссии — изучить, как живые организмы переносят условия космоса, где уровень радиации на 30% выше, чем на орбите Земли.

Учёные надеются, что результаты этих экспериментов помогут понять, как подготовить людей к длительным космическим полётам, включая возможные миссии к Марсу. В программе исследований — наблюдения за поведением животных, изменениями в клетках растений и реакцией микроорганизмов на космические условия.

Это уже второй подобный эксперимент — первый «Бион-М» успешно слетал в космос в 2013 году и принёс много ценных научных данных. Теперь исследователи рассчитывают получить новую информацию, которая приблизит человечество к межпланетным путешествиям, сообщили в Госкорпорации Роскосмос.

Запуск можно будет увидеть в прямой трансляции на официальных ресурсах Роскосмоса.

