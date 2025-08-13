Подпишись
В Воронежской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

 © riavrn.ru

В поселке Центрального отделения совхоза «Острогожский» Острогожского района открыли физкультурно-оздоровительный комплекс имени Евгения Гапоненко.

На комплекс и его оснащение направили более 136 млн рублей.

Источник: riavrn.ru

