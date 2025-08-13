Новая детская поликлиника открылась в Зеленограде

© primamediamts.servicecdn.ru

Новая детская поликлиника на 320 пациентов в смену открылась в московском районе Крюково.

Четырехэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров возвели за счет городского бюджета. Поликлиника соответствует новому московскому стандарту. В ней созданы зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики. Прием ведут педиатры, а также узкие специалисты — оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи. Медучреждение оснастили современным оборудованием для диагностики.

