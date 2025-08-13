В донской столице открыт новый корпус областного перинатального центра
В Ростове-на-Дону открыт новый корпус областного перинатального центра. Он расположен по ул. Мадояна, 32.
В новом корпусе будут принимать беременных Железнодорожного и Октябрьского районов Ростова-на-Дону, а также других районов города и области при наличии показаний и входящих в группы акушерского риска.
— Общая вместимость стационаров перинатального центра составляет 290 коек, в том числе 90 коек для детей и 200 коек для взрослых, а также есть акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной помощи, — рассказывает главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.
Здесь находится ряд отделений:
— приёмное;
— родовое, рассчитанное на восемь индивидуальных родильных залов;
— операционный блок;
— патологии беременности (35 койко-мест);
— патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания, 30 койко-мест);
— акушерское послеродовое физиологическое отделение (35 койко-мест);
— отделение анестезиологии и реанимации;
— отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;
— консультативно-диагностическое;
— клинико-диагностическая лаборатория.
