В донской столице открыт новый корпус областного перинатального центра

В Ростове-на-Дону открыт новый корпус областного перинатального центра. Он расположен по ул. Мадояна, 32.

В новом корпусе будут принимать беременных Железнодорожного и Октябрьского районов Ростова-на-Дону, а также других районов города и области при наличии показаний и входящих в группы акушерского риска.

— Общая вместимость стационаров перинатального центра составляет 290 коек, в том числе 90 коек для детей и 200 коек для взрослых, а также есть акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной помощи, — рассказывает главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.

Здесь находится ряд отделений:

— приёмное;

— родовое, рассчитанное на восемь индивидуальных родильных залов;

— операционный блок;

— патологии беременности (35 койко-мест);

— патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания, 30 койко-мест);

— акушерское послеродовое физиологическое отделение (35 койко-мест);

— отделение анестезиологии и реанимации;

— отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;

— консультативно-диагностическое;

— клинико-диагностическая лаборатория.

