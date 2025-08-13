Разработки НЭТЕР нашли применение в техническом совершенствовании ледозаливочной техники

Часто пишем о больших проектах, к которым приложили руку инженеры базирующейся в Татарстане компании НЭТЕР. Наши разработчики проектируют не только стандартные/универсальные решения, но всегда готовы выполнить необычные проекты.

Отличный пример — сложная задача по замене устаревших свинцовых АКБ на ледозаливочной технике одного из партнеров НЭТЕР на современные и более производительные литий-железно-фосфатные (LiFePO4) батареи.

В технику установили решение с емкостью модуля 500 Ач / 9460 Вт•ч и типом сборки 25S5P.

О чем говорит отличный отзыв заказчика данного проекта? Все просто, ледозаливочная техника становится все более экологичной и продуктивной. Последний аспект очень важен, так как такие машины задействуют не только на катках (как многие могли бы подумать), но и при конструировании зимних дорог и переправ, временных проездных путей в Арктике, на аэродромах и вертолетных площадках, при строительстве и эксплуатации портов и во многих других отраслях и сферах.

Обязательно продолжим рассказывать вам о новых и новых успешно реализованных проектах!

