В Тверской области запустили новую машину по упаковке кофейных капсул

Компания «Милфудс» (бренд Poetti, бывшая «дочка» ушедшей из РФ финской Paulig), развивающая кофеобжарочное производство в Тверской области, дооснастила капсульную линию инновационной картонажной машиной для упаковки кофейных капсул.

«Центральным элементом новой упаковочной линии стала мультиформатная картонажная машина — первая в России установка подобного типа. Машина создана инженерами специально для предприятия Poetti с учётом потребностей российского рынка и позволяет автоматически упаковывать капсулы в различные форматы без длительной перенастройки оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона .

Производительность обновлённой линии составляет более 100 млн капсул в год.

Новая упаковка оптимизирована по весу и объёму, что существенно снижает углеродный след при транспортировке и минимизирует количество отходов, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, «Милфудс» запустил производственную линию для изготовления кофе в капсулах в январе 2024 года. Объем инвестиций составил более 100 млн рублей.

Сообщалось также, что в 2025 году компания рассчитывает нарастить продажи в натуральном выражении более чем на 20%. В 2024 году объем продаж продукции в натуральном выражении вырос на 26%, в стоимостном — на 32% (абсолютные цифры не приводятся).

Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает более 10 лет. Его мощности рассчитаны на производство свыше 25 тыс. тонн кофе в год.

