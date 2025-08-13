В Тверской области запустили новую машину по упаковке кофейных капсул
Компания «Милфудс» (бренд Poetti, бывшая «дочка» ушедшей из РФ финской Paulig), развивающая кофеобжарочное производство в Тверской области, дооснастила капсульную линию инновационной картонажной машиной для упаковки кофейных капсул.
«Центральным элементом новой упаковочной линии стала мультиформатная картонажная машина — первая в России установка подобного типа. Машина создана инженерами специально для предприятия Poetti с учётом потребностей российского рынка и позволяет автоматически упаковывать капсулы в различные форматы без длительной перенастройки оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона .
Производительность обновлённой линии составляет более 100 млн капсул в год.
Новая упаковка оптимизирована по весу и объёму, что существенно снижает углеродный след при транспортировке и минимизирует количество отходов, отмечает пресс-служба.
Как сообщалось, «Милфудс» запустил производственную линию для изготовления кофе в капсулах в январе 2024 года. Объем инвестиций составил более 100 млн рублей.
Сообщалось также, что в 2025 году компания рассчитывает нарастить продажи в натуральном выражении более чем на 20%. В 2024 году объем продаж продукции в натуральном выражении вырос на 26%, в стоимостном — на 32% (абсолютные цифры не приводятся).
Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает более 10 лет. Его мощности рассчитаны на производство свыше 25 тыс. тонн кофе в год.
https://xn--80a...EMENT_ID=232930
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
На северном обходе Твери начали надвижку пролётного строения моста через Волгу
12 августа в Твери приступили к надвижке пролётного строения мост...ести до пяти часов», — сообщили в Правительстве.
-
В Тверской области «ФармКонцепт» запустило полный цикл производства лекарств
На производстве «ФармКонцепт» в поселке Редкино Конак...чень системообразующих предприятий Тверской области регионального значения.
-
Новый многофункциональный спортивный центр открыли в Твери
28 августа в Твери начал работу многофункциональный спортивный центр&n...х школ региона, представители Федерации гребного спорта России, журналисты.
Поделись позитивом в своих соцсетях
13.08.2519:08:20