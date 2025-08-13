В Симферополе началась тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ-6282

© cdnstatic.rg.ru

С 13 августа 2025 года на маршруте № 4 «Неаполь Скифский — ул. Маршала Жукова (верхнее плато)» начата тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ-6282 с бортовым номером 2511.

Пилотный проект рассчитан на две недели и направлен на оценку работы электротранспорта в условиях городского цикла Симферополя.

Технические характеристики электробуса:

— Пассажировместимость: до 70 человек (включая сидячие и стоячие места).

— Запас хода: до 240 км на одном заряде.

— Потребление энергии: за два рейса общей протяженностью 56 км (28 км x 2) израсходовано 20% заряда батареи.

Электробус оснащен современными системами, обеспечивающими комфорт пассажиров:

— климат-контроль;

— USB-порты для зарядки устройств;

— система видеонаблюдения;

— бесшумный ход и плавное движение.

Тестовый период продлится до конца августа 2025 года. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании электробусов в общественном транспорте Симферополя. В случае положительных результатов внедрение таких машин позволит снизить экологическую нагрузку и повысить качество транспортного обслуживания в регионе.

