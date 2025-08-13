В Симферополе началась тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ-6282
С 13 августа 2025 года на маршруте № 4 «Неаполь Скифский — ул. Маршала Жукова (верхнее плато)» начата тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ-6282 с бортовым номером 2511.
Пилотный проект рассчитан на две недели и направлен на оценку работы электротранспорта в условиях городского цикла Симферополя.
Технические характеристики электробуса:
— Пассажировместимость: до 70 человек (включая сидячие и стоячие места).
— Запас хода: до 240 км на одном заряде.
— Потребление энергии: за два рейса общей протяженностью 56 км (28 км x 2) израсходовано 20% заряда батареи.
Электробус оснащен современными системами, обеспечивающими комфорт пассажиров:
— климат-контроль;
— USB-порты для зарядки устройств;
— система видеонаблюдения;
— бесшумный ход и плавное движение.
Тестовый период продлится до конца августа 2025 года. По его итогам будет принято решение о дальнейшем использовании электробусов в общественном транспорте Симферополя. В случае положительных результатов внедрение таких машин позволит снизить экологическую нагрузку и повысить качество транспортного обслуживания в регионе.
