На площадке ТМПЗ запущена новая линия калибровки

Компания ЗМК «Арсенал» на площадке Тульского металлопрокатного завода завершила пусконаладочные работы новой автоматизированной линии по выпуску калиброванного проката. Современное оборудование гарантирует высокую точность геометрии и качество поверхности продукции.

В производстве своих изделий ЗМК «Арсенал» использует горячекатаный прокат, выпускаемый Тульским металлопрокатным заводом, что обеспечивает высокое качество готовой продукции.

В планах компании — запуск серийного выпуска широкой линейки продукции по следующим стандартам:

ГОСТ 1051-73 — «Прокат калиброванный»;ГОСТ 7417-75 — «Сталь калиброванная круглая»;ГОСТ 8560-78 — «Прокат калиброванный шестигранный»;ГОСТ 8559-75 — «Сталь калиброванная квадратная».

Внедрение линии калибровки открывает новые возможности для расширения ассортимента и укрепления позиций компании на рынке.

