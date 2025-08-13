Подпишись
На площадке ТМПЗ запущена новая линия калибровки

Компания ЗМК «Арсенал» на площадке Тульского металлопрокатного завода завершила пусконаладочные работы новой автоматизированной линии по выпуску калиброванного проката. Современное оборудование гарантирует высокую точность геометрии и качество поверхности продукции.

В производстве своих изделий ЗМК «Арсенал» использует горячекатаный прокат, выпускаемый Тульским металлопрокатным заводом, что обеспечивает высокое качество готовой продукции.

В планах компании — запуск серийного выпуска широкой линейки продукции по следующим стандартам:

ГОСТ 1051-73 — «Прокат калиброванный»;ГОСТ 7417-75 — «Сталь калиброванная круглая»;ГОСТ 8560-78 — «Прокат калиброванный шестигранный»;ГОСТ 8559-75 — «Сталь калиброванная квадратная».

Внедрение линии калибровки открывает новые возможности для расширения ассортимента и укрепления позиций компании на рынке.

Источник: tulampz.ru
