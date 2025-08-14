Городская поликлиника № 4 в Омске открылась после капитального ремонта
Медицинское учреждение полностью обновили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике заменили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновили инженерные коммуникации и напольные покрытия. Во всех кабинетах выполнен качественный ремонт.
Обновлённые помещения создают комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Прочные керамогранитные покрытия в коридорах повысили износостойкость помещений, а современные инженерные системы обеспечивают надежную работу учреждения.
Ремонт проведён в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области. Это часть масштабной работы по улучшению качества медицинского обслуживания в регионе, сообщили в Правительстве Омской области.
