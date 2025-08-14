Амурский ГХК в июле 2025 года

В июле на строительной площадке Амурского газохимического комплекса продолжаются масштабные работы по подготовке ключевых объектов к пуску.

На установке пиролиза начаты подготовительные мероприятия для запуска системы выработки пара для технологических процессов. Уже поданы вода высокой очистки, топливный газ и технический воздух, активирована противопожарная система. Успешно проведён розжиг горелок первого парового котла.

Параллельно идёт подготовка к испытаниям вентиляторной градирни, которая будет обеспечивать охлаждение и циркуляцию воды в производственном цикле. Чаша градирни заполнена технической водой, специалисты проводят центровку вентиляторов и готовятся к тестированию контура циркуляции.

Завершено заполнение хранилища этиленгликоля объёмом 2500 кубометров. Этот реагент будет использоваться для охлаждения насосов и моторов, а также для защиты оборудования от замерзания в зимний период.

На установках по производству полиэтилена завершаются общестроительные работы: выполнено бетонирование конструкции здания экструзии, продолжается монтаж металлоконструкций и электросетей. Активно ведётся установка технологического оборудования, включая блоки экструдеров.

Для установки полипропилена завершена навигационная кампания по доставке оборудования — первые агрегаты уже смонтированы на площадке.

На логистическом комплексе начата сборка второго козлового крана и монтаж системы пневмотранспорта. На заводе-изготовителе успешно прошли испытания первые беспилотные погрузчики, которые в будущем будут задействованы в автоматизированной логистике комплекса.

На объектах общезаводского хозяйства развернуты пусконаладочные работы. Операционная команда выводит на проектную мощность отдельные блоки водоочистных сооружений: за июль на полную производительность вышли 4 линии осветления воды и 3 установки ультрафильтрации. На воздухоразделительной станции завершены испытания блока комплексной очистки и турбодетандеров, что открывает путь к производству жидкого азота.

Таким образом, июль стал этапом активного технического продвижения по всем ключевым направлениям строительства Амурского ГХК.

