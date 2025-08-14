Амурский ГХК в июле 2025 года

В июле на строительной площадке Амурского газохимического комплекса продолжаются масштабные работы по подготовке ключевых объектов к пуску.
На установке пиролиза начаты подготовительные мероприятия для запуска системы выработки пара для технологических процессов. Уже поданы вода высокой очистки, топливный газ и технический воздух, активирована противопожарная система. Успешно проведён розжиг горелок первого парового котла.
Параллельно идёт подготовка к испытаниям вентиляторной градирни, которая будет обеспечивать охлаждение и циркуляцию воды в производственном цикле. Чаша градирни заполнена технической водой, специалисты проводят центровку вентиляторов и готовятся к тестированию контура циркуляции.
Завершено заполнение хранилища этиленгликоля объёмом 2500 кубометров. Этот реагент будет использоваться для охлаждения насосов и моторов, а также для защиты оборудования от замерзания в зимний период.
На установках по производству полиэтилена завершаются общестроительные работы: выполнено бетонирование конструкции здания экструзии, продолжается монтаж металлоконструкций и электросетей. Активно ведётся установка технологического оборудования, включая блоки экструдеров.
Для установки полипропилена завершена навигационная кампания по доставке оборудования — первые агрегаты уже смонтированы на площадке.
На логистическом комплексе начата сборка второго козлового крана и монтаж системы пневмотранспорта. На заводе-изготовителе успешно прошли испытания первые беспилотные погрузчики, которые в будущем будут задействованы в автоматизированной логистике комплекса.
На объектах общезаводского хозяйства развернуты пусконаладочные работы. Операционная команда выводит на проектную мощность отдельные блоки водоочистных сооружений: за июль на полную производительность вышли 4 линии осветления воды и 3 установки ультрафильтрации. На воздухоразделительной станции завершены испытания блока комплексной очистки и турбодетандеров, что открывает путь к производству жидкого азота.
Таким образом, июль стал этапом активного технического продвижения по всем ключевым направлениям строительства Амурского ГХК.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Амурский ГХК выполнил план 2023 года по доставке крупногабаритного оборудования
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/OrU-teZntZo15 августа на...ьное оборудование для установок пиролиза, полиэтилена и полипропилена.
-
Амурский ГХК в августе 2023 года
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CisurJTEeq0В строит...ектов Амурского газохимического комплекса занято уже более 7 тысяч человек.
-
Амурский ГХК в сентябре 2023
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/nn0eYQKvIlcНаша камера п...p;временном причале на р. Зея больше 100 гигантских колонн и емкостей.
Поделись позитивом в своих соцсетях