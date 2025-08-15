Ростех приступил к серийному выпуску защищенных компьютеров

© rostec.ru

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство защищенных компьютеров. Разработка востребована у силовых ведомств и в различных отраслях промышленности — на предприятиях с экстремальными условиями эксплуатации, в энергетике. Изделия успешно прошли испытания, в том числе в зоне боевых действий и на арктических территориях.

Продуктовая линейка состоит из ноутбуков, панельных и планшетных компьютеров. Устройства предназначены для автоматизации рабочих мест. Они могут использоваться как автономно, так и в составе локальных сетей в стационарных и подвижных комплексах. Продукция уже поставляется на предприятия «Росэла».

Каждое изделие проходит серьезные испытания, включая тяжелые климатические и механические тесты. Аппаратура продемонстрировала способность работать при температурах от −40 до +70 ℃. Компьютеры также отличаются высокой прочностью — выдерживают удары до 75g, что сравнимо с лобовым столкновением машин на скорости 50-60 км/ч. Эксплуатационная надежность изделий подтверждена в зоне проведения боевых действий, а также в районах Крайнего Севера.

«В наших новых компьютерах используется отечественная программно-аппаратная платформа. В ее состав входит BIOS российской разработки и отечественный модуль доверенной загрузки. Продукт направлен на укрепление технологического суверенитета России в сфере защищенной электроники и поможет импортозаместить зарубежные аналоги. В настоящее время трудимся над масштабированием производства с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности нашего ценового предложения», — сообщили в «Росэле».

